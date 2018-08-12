Uzman odyologlar KTO Karatay Üniversitesinde yetişiyor

Aynı zamanda üniversitede bulunan laboratuvarlar, geleceğin odyologlarına teori ile pratiği bir arada deneyimleme fırsatı veriyor. “İşitme bozukluğu uzmanı” olarak tanımlanan odyologlar, işitme kaybı ya da denge bozukluğu tanısını koyuyor ve hastaya kulak burun boğaz (KBB) hekimiyle birlikte tedavi ve rehabilitasyon konusunda danışmanlık yapıyor.

- KTO Karataylı olmanın avantajı -

Odyolog adaylarının KTO Karatay Üniversitesinde aldıkları eğitimin niteliğini artıran en büyük unsurlardan biri de üniversitenin sahip olduğu laboratuvarları. Aldıkları teorik bilgiyi, henüz mezun olmadan laboratuvar ortamında pratikle buluşturmaları ve çeşitli cihazları sadece ders kitaplarından tanıyarak değil aynı zamanda laboratuvarlarda da görmeleri öğrencilere meslek hayatlarında avantaj sağlıyor. KTO Karataylılar Odyoloji Bölümünde kendilerine sunulan Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı ile mesleklerinde lisansüstü bir ilerleme de kaydedebiliyor.

- Odyologlar nerelerde görev alabiliyor? -

Odyologlar; devlet, özel veya üniversite hastanelerinin odyoloji kliniklerinde çalışabiliyor. Bunun yanı sıra işitme engellilere yönelik hizmet veren özel eğitim ve rehabiliyasyon merkezlerinde, özel sektördeki işitme cihazı firmalarında da sorumlu müdür olarak görev alabiliyor. Hastanelere dışarıdan hizmet veren koklear implant firmalarında çalışabilecekleri gibi, kendilerine ait işitme cihazı veya koklear implant firması veya işitme veya denge bozuklukları üzerine özelleşen merkezleri de açabiliyor.