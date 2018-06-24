Yaşlı adam oy kullanacağı sandığa sandalyeyle taşındı

Konya’da vatandaşlar sabah saat 08.00’de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesinde oturan 88 yaşındaki konuşma ve yürüme engelli Mehmet Demirbaş, oy kullanmaya partilerin görevlileri tarafından sandalye üzerinde taşınarak Muhittin Güzelkılınç Anadolu Lisesine getirildi. Sınıfa kadar sandalyeyle taşınan Mehmet Demirbaş, 1115 nolu sandıkta oyunu kullandı. Yaşlı adam oyunu kullandıktan sonra yine görevlilerin yardımıyla sandalyeyle taşınarak evine götürüldü.