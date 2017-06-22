1 yılı değerlendirdiler

Vali Ahmet H. Nayir başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, daire müdürleri, STK Temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve öğrenci temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ahmet H. Nayir, eğitim konusunda her kurum ve kuruluşa bir görev düştüğünü ve elde edilen başarıdan herkesin pay sahibi olması gerektiğini söyledi. Yılda iki kez düzenlenen toplantının başarıya ulaşılmasında yol gösterici olacağına dikkat çeken Vali Nayir, “Eğitim konusu bizlerin en önemli konularından biri. Kamu olarak da baktığımızda en fazla kamu personelini istihdam ettiğimiz alanlardan biri. 7 bin 782’nin üzerinde personelle hizmet veriyoruz. Bunların 5 bin 898’i eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alan öğretmenlerimiz. Örgün eğitimde faaliyet gösteren 91 bin 759 öğrencimiz bulunmakta. 518 okulumuzla, eğitim kurumumuzla birlikte faaliyet yürütüyoruz. Hem merkezi yönetimimiz, hem yerel yönetimlerimiz, hem Sivil Toplum Kuruluşlarımız olmak üzere herkesin üzerine düşen görevleri olan, başarısında herkesin pay sahibi olması gerektiği bir faaliyet alanı içerisindeyiz. Senede iki defa yapılan genişletilmiş toplantıyla genel manada bir fotoğrafımızı görüyoruz. Neler yapmışız, başarı durumumuz ne, eksiklerimiz hangileri bunları gözden geçirip yeni yıla geçeceğimiz dönem içerisindeki varsa eksiklerimizi tamamlayacağımız bir süreç olacak. Bu çok yönlü, çok paydaşlı bir çalışmada bizler bu iki toplantıyı önemsiyoruz. Bu iki toplantıdan çıkacak sonuçlar bizlere genel manada bu işin başarısında bize yol gösterecek olan toplantılar olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kütahya Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) yetkilileri yürüttükleri faaliyetler ve çalışmaları hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda, Milli Eğitim Danışma Komisyonu Görevleri, Toplanması ve Çalışma Esasları hakkında genel bilgi verilmesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü verileri ve yapılan çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kurum/kuruluşlar iş birliğinde yapılan çalışmalar, 2016-2017 eğitim - öğretim yılında eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler görüşüldü.(EFE)