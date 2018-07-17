15 Temmuz şehitleri anısına 60 fidan

2 yılda 2016 fidanın dikildiğini belirten Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, "Şehit olan vatandaşlarımızın vatan sevdası burada diktiğimiz fidanlarda hayat bulacak. Allah birlik ve beraberliğimize zeval vermesin. Allah bir daha bu tür bir hainliği ve acıyı milletimize yaşatmasın" dedi.

Daha sonra Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile protokol üyeleri, 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikip can suyu verdi.

60 fidanın toprakla buluşturulduğu törene, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. (EFE)