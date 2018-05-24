3 boyutlu dünyada akış diyagramı oyunu projesi ilgi görüyor

Eğitimde yenilikçilik ödülleri kapsamında daha önce iki kez Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (Yeğitek) tarafından oluşturulan komisyonca proje inceleme ziyaretine kalıp geçen yıl bölge ödülüne layık görülen Altıntaş Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilişim teknolojileri öğretmeni Özgür Ataç tarafından hazırlanan 3 boyutlu dünyada akış diyagramı oyunu projesi ile bu sene tekrardan Yeğitek tarafindan Ege Bölgesindeki 8 okuldan biri olma başarısını gösterdi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Özgür Ataç tarafından yapılan sunum okulumuza Ankara’dan gelen 3 kişilik heyet tarafından çok beğenildi. Bu sene öğretmenimizin ve okulumuzun tekrardan ödül alarak ilçemizi gururla temsil edeceğine olan inancım tam. Beklentimiz bu projenin birincilik almasıdır.’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)