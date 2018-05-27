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27 Mayıs 2018 14:51

600 yıllık tarihi camide hatim geleneği

Kütahya’daki 600 yıllık Takvacılar Camii’nde 5 yıl önce başlatılan hatim geleneği Ramazan’da da sürüyor.

600 yıllık tarihi camide hatim geleneği

27 Mayıs 2018 14:51


Kütahya Paşam Sultan Mahallesi Kapanaltı mevkiinde bulunan 600 yıllık Takvacılar Camii, Ramazan’da hatim geleneğini sürdürüyor. Cami imam hatibi Mehmet Güngör tarafından 5 yıl önce başlatılan ve cemaatin yoğun katılımı ile okunan cüzlerin her perşembe günü ikindi namazı sonrası hatim duası yapılıyor. Güngör, “Ben camide göreve başladığımda gördüm ki cemaat Ramazan’dan sonra Kur’an ile arasına mesafe koyuyor. Bizde cami cemaatini Kur’an ile nasıl hemhal ederiz diye düşündük ve her perşembe günleri hatip programı başlattık. Yaklaşık 5 senedir devam ettiğimiz geleneğimiz de cemaatten memnuniyetler aldık. Hatta yurt dışından sosyal medya aracılığı ile bize ulaşıp yurt dışından vatandaşlarımız da katılıyor. Ramazan ayının Kur’an ayı olması hasebi ile normal günlerde 10-15 hatim olurken, bu rakamlar Ramazan’da 35-40, hatta Kadir Gecesi’nde 80-90 hatime kadar çıkıyor. Cemaatimizden bu geleneğimizi sürdürdükleri için teşekkür ederim” diye konuştu.


Cemaat ise tarihi camideki bu hatim geleneğine katıldıkları için mutlu olduklarını ve her hafta cüz alarak bu geleneğe sahip çıktıklarını ifade ettiler.




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