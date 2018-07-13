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13 Temmuz 2018 11:01

Aizonai Antik Kenti’ne dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Aizonai Antik Kenti’ne dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akını

13 Temmuz 2018 11:01


Aizanoi Antik Kentinin ziyaretçileri Uzak Doğu ülkesi Malezya’dan gelen bir kafile oldu. Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize Uzak doğudan gelip tarihi güzelliklerimizi ziyaret eden Malezyalı misafirlerimiz binlerce yıllık tarihi olan Aizonai Antik Kentimizden oldukça etkilendiler. Zeus tapınağı, Antik tiyatro, Tarihi köprüler, Dünyanın ilk borsası gibi eşsiz tarihi güzelliklerimiz hakkında Malezya’dan gelen kafile rehberlerimiz tarafından bilgilendirildi. Çavdarhisar tarihi güzellikleri ve devam eden çalışmalarla tüm dünyada adı duyulan bir turizm kenti olacaktır’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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