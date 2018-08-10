AK Parti’den Domaniç’e anlamlı ziyaret

Gazel ve Çetkinbaş, ilk olarak Güney Deresi’nde meydana gelen balık ölümleri sonrasında incelemelerde bulundu.

Heyet daha sonra Yeşilköy’de meydana gelen sel felaketi sonrası mağdur olan vatandaşlarile görüştü.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Domaniç’in Kütahya’nın doğa zengini bir ilçesi olduğunu dile getirerek, "Güney deresinde bir takım incelemelerde bulunmak üzere heyetimiz ile birlikte Domaniç’teyiz. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmesinin yanında doğa harikası olan, sahip çıktığımız, sürekli reklamını yaptığımız ve bu konularda çalışma yaptığımız bir ilçemiz. Maalesef güney deremiz ile alakalı olumsuz bir gelişme olmuştur. Bununla ilgili kurum müdürlerimizin koordinatörlüğünde gerekli çalışmalar yapılarak bu işe sebep olan kurumlara öncelikle cezai müeyyide uygulandıktan sonra bu suyla alakalı teknik ekibinde hazırladığı raporlar gönderildi. Bu suyla ilgili gerekli incelemeler araştırıldı. Burada bir strateji tespit edilerek bu deremizi eski haline dönüştürülmesi ne yapılabilir bizim üstümüze ne düşüyor. Kurum müdürlerimiz ne öneriyor, bununla alakalı da bir toplantı organize edilerek süreci başlatmış olduk. Domaniç’imiz gerçekten doğa turizmi ile alakalı Türkiye’nin birçok yerinde talep gören bir ilçemiz ve bu ilçemiz adeta bir saklı hazine olarak ilgililere hizmet vermekte. Türkiye’nin her yerinden doğa tutkunlarının cazibe merkezi olması için gerekli adımların da atılarak güzel bir hale getirilmesi içinde inşallah önümüzdeki günlerde kurum müdürlerimiz ile birlikte, Orman Bölge Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde neticelendirdik. Bu konu bizim öncelikli gündemimiz. Domaniç’i doğa turizmi ile ön plana çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız” diye konuştu.

"Bazen ortaya çıkan ihmaller mühendislik hatasından, tesis hatasından kaynaklanıyor"

Çevreye en çok önem veren parti olduklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, “Teknoloji geliştikçe insanların sanayi üzerine çalışmaları arttıkça istem dışı da olsa bazen doğaya ve tabiata zarar veriyor. Ama bugün köyümüzün merasında her birimizin gördüğü gibi ‘su hayattır’, hayvanlarımız bu sudan ihtiyaçlarını gideriyor. Sulamalarımız bu suda alıyoruz ve hem elde ürettiğimiz yiyecekleri satıyoruz, hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bazen ortaya çıkan ihmaller mühendislik hatasından, tesis hatasından kaynaklanıyor. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama bazen de büyük bir kasıt olabiliyor. Burada yaşanan balık ölümleri olduğu günden bu yana Tarım Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz, mera ile alakalı Orman ve Devlet Su İşleri Müdürlüğümüzün irtibatta olduğu bir çalışmayı neticelendirmek üzereyiz. Bugün elde ettiğimiz neticelere baktığımızda alınan numunelerde kimyasal bir madde gözükmüyor. Bu felakete neden olan hadiseyle alakalı firmanın da kimyasal bir meseleyle alakalı bir tesis olmadığı bizler ve hemşehrilerimde biliyor. Bilmeden bile zarar versek bizim en kıymetlimiz durumunda tabiatımız, şehrimiz, ilçemiz, köylerimiz dolayısıyla bununla alakalı en ciddi tedbirler ve kararlar alınacak” dedi.

Gazel ve Çetinbaş, daha sonra Yeşilköy’de meydana gelen sel felaketi sonrası yaraların bir an önce sarılması için mağdurlar ile görüşüp ’geçmiş olsun’ dileklerini ilettiler. (TY-EFE)