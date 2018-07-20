Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 11:25

AK Parti’den istişare ve değerlendirme

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın ’Seçim Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’, Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

AK Parti’den istişare ve değerlendirme

20 Temmuz 2018 11:25


Toplantıya AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Osman Zeybek, Nurettin Kaplan ve Remzi Günay ile ilçe ve beldelerin belediye başkanları katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Ali Çetinbaş, "Tüm kadrolarımızla daha kalkınmış ve gelişmiş bir Kütahya için çalışıyoruz. Parti teşkilatımızın, belediyelerimizin ve il genel meclisimiz ile ilimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. 24 Haziran Cumhurbaşkanılığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından, ’seçim tamam, hizmete devam’ parolasıyla çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz. AK Parti yerel yönetim kadrolarının başında olan başkanlarımızla birlikte 24 Haziran seçimlerinin sonrasını ve önümüzdeki süreçte Kütahyamıza en iyi şekilde hizmeti sunmak ve yapılacak çalışmalarımızın istişare ve değerlendirmesini yaptık. AK Parti iktidarlarının yerelde belediyelerde hizmeti vatandaşa götürmedeki başarısı ortadadır. Şehirlerimiz, alt yapı hizmetleri başta olmak üzere sosyal, kültürel ve tarihe hizmet ve projelerle yepyeni bir kimliğe kavuşmuştur. Elbette bunları yeterli görmüyoruz. Vatandaşımız her zaman hizmetin en iyisine layıktır" diye konuştu. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç