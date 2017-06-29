Altıntaş’ta yem bitkileri kontrol ediliyor

Altıntaş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri yem bitkisi olan yonca, korunga, fiğ gibi yem bitkileri üretiminin yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunuyor. Yem bitkileri için müracaatta bulunup destek almak isteyen çiftçilerin kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadığı ve oldukça bereketli bir hasatın olacağı bildirildi.

Arazi kontrollerinin uzman arkadaşlarınca yapıldığını belirten Altıntaş Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Fatih Yıldız “Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı araziler üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilerin arazileri kontrol edildi. Yine aynı kapsamda gidilen köylerde hububat ve baklagil ekiliş alanlarında süne ve çekirge keşif surveyleri ve diğer hastalık ve zararlı kontrolleri de yapılmaktadır’’ dedi.

Hayvancılık işletmelerinde en büyük maliyetlerden biri olan yem girdi maliyetinin en aza indirmenin yolu olan yem bitkileri ekilişinin önemli olduğunu anlatan İlçe Müdürü, bu yılki yağışlarla yem bitkileri hasadının oldukça verimli olduğunu ve ilçe hayvancılığına büyük katkılar sağlayacağını belirtti. (YD-EFE)