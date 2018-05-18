Aslanapa’da bilgi ve kültür yarışması

Yarışma sonunda dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Aslanapa’da, öğrencilerin görev ve sorumluluk duygusunun gelişmesini, toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmelerini, hızlı ve doğru karar verebilmelerini sağlamak için tüm okullar için Belediye Düğün Salonu’nda 2 gün süren bilgi ve kültür yarışmaları düzenlendi. Öğrencilerin doğru bilgiyi seçebilmeleri ve centilmence rekabet edebilmelerini geliştirmek, kendilerine güvenmelerini sağlamak amacıyla 1. günü 5-6 ve 7-8. sınıflar arasında 2. günü ise 3 ve 4. sınıflar arasında bilgi ve kültür yarışması yapıldı.

Kıyasıya bir rekabet ve heyecan içinde yapılan yarışma sonunda 3 ve 4. sınıflarda birinci Aslanapa İlkokulu, ikinci Ortaca Köyü İlkokulu, üçüncü ise Tokul Köyü İlkokulu oldu.

Ortaokullar 5 ve 6. sınıflarda, Ortaca Ortaokulu birinci, Aslanapa Ortaokulu ikinci, Ören Ortaokulu ise üçüncü oldu.

7 ve 8. sınıflarda ise. Aslanapa Ortaokulu birinci, Ören Ortaokulu ikinci, Aslanapa İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu. (YD-EFE)