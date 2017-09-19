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19 Eylül 2017 10:56

Balık tezgahları şenlendi

1 Eylül de başlayan ve 15 Eylül’den itibaren tamamen kalkan balık avı yasağıyla birlikte Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde balık tezgahları da dolmaya başladı.

Balık tezgahları şenlendi

19 Eylül 2017 10:56


İlçe balık pazarında tezgahların dolmasıyla birlikte geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yarı yarıya düşerken, vatandaşlar da balığa rağbet gösteriyor.


Av yasağının kalkmasıyla balık çeşitlerinin pazarlara gelmeye başladığını belirten balık satıcısı Hüseyin Coşar, “Önümüzdeki günlerde balık çeşitliliği daha da artacak. Av yasağının kalkmasıyla sardalye 10 liradan 5 liraya, uskumru 13 liradan 10 liraya, alabalık 12 liradan 8 liraya, Karadeniz hamsisi 20 liradan 10 liraya, istavrit ise 15 liradan 10 liraya düştü. Önümüzdeki günlerde balığın daha da bollaşmasıyla fiyatlarda düşüş olabilir” diye konuştu.(MA-EFE)




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