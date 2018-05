Çalmadık kapı, sıkılmadık el ve kazanılmadık gönül bırakmayacağız" dedi.

Çetinbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz’ın katılımıyla parti binasında tanışma toplantısı düzenledi.

Kütahya’da en yüksek oranını almaya hedeflediklerini belirten Başkan Çetinbaş, "24 Haziran seçimlerinin büyük bir galibiyetin başlangıcı olmasını diliyorum. 59 aday adayının müracaatını çok kıymetli buluyorum. Her birini bir birinden ayırmadan kaliteli ve değerli buluyorum. Yapmış oldukları katkılardan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her seçiliş bir terk ediliştir. Bir şey olursunuz, bir şeyi terk terk emek zorunda olursunuz. Böyle bir süreç yaşıyorum. Daha önce birlikte çalıştığımız milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve Vural Kavuncu listemizde değil. Nazlı ve Kavuncu’nun Kütahya’ya olan sevdalarında hiç bir noksanlık yoktur. Kendilerine katkı ve çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Her son yeni bir başlangıçtır. Seçim demek yeni bir heyecan demek. Seçim demek insanın içindeki heyecanın artması demek. Bu bir aday tanıtım toplantısı değil, pazar günü basın ve teşkilat mensuplarımızla yapacağız. 24 Haziran seçimleri için biz gayret edeceğiz. Gönülden çalışacağız. Çalmadık kapı, sıkmadık el kazanılmadık gönül bırakmayacağız. Cumhur ittifakını çok kıymetli buluyorum. Cumhur ittifakının öznesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP ile AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kütahya’da seçimlerde en yüksek oy oranını alacağız" diye konuştu.

Çetinbaş, konuşmasının son bölümünde 5 milletvekili adayı ile ilgili bilgiler verdi. (EFE)