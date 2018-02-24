Başkan Çetinbaş’a Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Çavdarhisar AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel ziyarette eşlik etti.

Ziyaret sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çetinbaş, ’’Sayın Bakanımızı bugün Kütahya’mızın turizm projeleri konusunda ziyaret ettik. Tavşanlı Göbel Kaplıcaları, Hayme Ana Kültür yolu ve en önemlisi İkinci Efes olarak bildiğimiz Kütahya’nın turizme açılacak penceresi Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’nin Türkiye projesi olması konularını konuştuk. Bu konuda kısa süre içerisinde Çavdarhisar ilçemizde Kültür ve turizm çalıştayı yapmayı planladık. Sayın Bakanımız önümüzdeki 2 ay içerisinde Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret edeceklerini belirttiler.

Ziyaret esnasında sunmuş olduğumuz projelerimizi inceleyen ve gerekli desteği bizlere vereceğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a Kütahya’lı hemşehrilerim adına teşekkür ederim’’ dedi.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ’’Bu yıl Çavdarhisar ve Kütahya turizminin yanı sıra, ülke turizmine çok büyük katkı sağlayacak çalışmalar Aizonai Antik Kentimizde inşallah başlayacak. Çalışmaların bu aşamaya gelmesinde emeği olan AK Parti İl Başkanım Ali Çetinbaş’a, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Amacımız, içerinde barındırdığı binlerce yıllık medeniyetlerin izleriyle, Çavdarhisar’ı dünyanın sayılı turizm merkelerinden biri haline getirmek. Her şey Çavdarhisar’ın geleceği için’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)