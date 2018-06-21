Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 10:40

Başkan Ali Çetinbaş: Güçlü Türkiye’yi halkımızla birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Geleceğe umutla bakan, Güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğimiz halkımızla, 2023 hedeflerimize doğru kutlu yolculuğumuz sürüyor" dedi.

Başkan Ali Çetinbaş: Güçlü Türkiye’yi halkımızla birlikte inşa edeceğiz

21 Haziran 2018 10:40


Seçim çalışmaları Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde sürdüren Başkan Çetinbaş, 24 Haziran seçimlerinin bir milat olacağını kaydetti.


Çetinbaş, "Türkiye, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmet ve projeleri artık bir üst seviyeye taşımalıdır. 24 Haziran seçimleri milletimizin oylarıyla ülkemiz için bir milat olacaktır. Milletimiz 24 Haziran’da sandığa giderek ülkemiz adına en doğru kararı verecektir. Buna olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.


AK Parti’nin gücünü milletten alan bir parti olduğunu söyleyen Başkan Çetinbaş, "Seçim çalışmalarının artık sonuna geliyoruz. 24 Haziran millet iradesinin sandıkta tecelli edeceği tarihtir. Cumhurbaşkanımız ’Biz size Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’ diyen bir lider olarak milletimize duyduğu saygıyı her fırsatta dile getirmiştir. Bu sözünün de gereğini yaparak ülkemizi hizmet ve projelerle taçlandırmıştır. 24 Haziran’ın ülkemiz adına bir milat olması için gece gündüz demeden çalışıyor ve vatandaşımıza 2023 Türkiyesi için yapacaklarımızı anlatıyoruz. Türkiye 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmet ve projeleri artık bir üst seviyeye taşımalıdır. Teknolojik atılımların, sanayideki gelişmelerin, ekonomik istikrarın sürmesi için Milletimizin desteği önemlidir” diye konuştu. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
22
°
C
  • Perşembe
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç