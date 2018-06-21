Seçim çalışmaları Kütahya merkez ve Tavşanlı ilçesinde sürdüren Başkan Çetinbaş, 24 Haziran seçimlerinin bir milat olacağını kaydetti.

Çetinbaş, "Türkiye, 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmet ve projeleri artık bir üst seviyeye taşımalıdır. 24 Haziran seçimleri milletimizin oylarıyla ülkemiz için bir milat olacaktır. Milletimiz 24 Haziran’da sandığa giderek ülkemiz adına en doğru kararı verecektir. Buna olan inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin gücünü milletten alan bir parti olduğunu söyleyen Başkan Çetinbaş, "Seçim çalışmalarının artık sonuna geliyoruz. 24 Haziran millet iradesinin sandıkta tecelli edeceği tarihtir. Cumhurbaşkanımız ’Biz size Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik’ diyen bir lider olarak milletimize duyduğu saygıyı her fırsatta dile getirmiştir. Bu sözünün de gereğini yaparak ülkemizi hizmet ve projelerle taçlandırmıştır. 24 Haziran’ın ülkemiz adına bir milat olması için gece gündüz demeden çalışıyor ve vatandaşımıza 2023 Türkiyesi için yapacaklarımızı anlatıyoruz. Türkiye 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yapılan hizmet ve projeleri artık bir üst seviyeye taşımalıdır. Teknolojik atılımların, sanayideki gelişmelerin, ekonomik istikrarın sürmesi için Milletimizin desteği önemlidir” diye konuştu. (EFE)