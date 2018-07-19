Başkanlarla 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Başkan Çetinbaş, teşkilat olarak bundan sonra da halka içinde ve halkla olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çetinbaş, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkanıdır ve biz 3 milletvekilimizle hem Kütahya’nın hizmetlerini hem de yasama faaliyetlerini yerine getireceğiz. Hemşehrilerimiz güven ve istikrarı tercih etmiş, kim kendilerine daha iyi hizmet eder? Kim kendi içlerinde taşıdığı değerlere daha yakın ve daha saygılıdır? Bunu ferasetiyle sandıkta ortaya koymuştur. Cumhur ittifakı içerisinde kıymetli Kütahyalı hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş oldukları yüzde 72’ye yakın oy oranı, yani 10 kişiden 7 kişinin tercih etmiş olması bizleri Kütahyalı olarak bir kat daha memnun etmiştir. Açıkça ifade etmem gerekirse belki de birçok Anadolu şehrinde yaşanan durumun üstünde olan bu oran Kütahyalı’nın nasıl kendi değerlerine sahip liderinin, milletin adamının yanında durduğunu açıkça göstermiştir. Halkımız seçimlerde bize bir mesaj verdi. Biz bu mesajı aldık ve arkadaşlarımızla birlikte kapsamlıca değerlendirdik. Teşkilat olarak bundan sonra da halkın içinde ve halkımızla olmaya devam edeceğiz. Bizim halkımızdan kopma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz" diye konuştu. (EFE)