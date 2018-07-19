Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 12:40

Başkan Ali Çetinbaş: Halkımızın hizmetindeyiz, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, partinin yürütme kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi.

Başkan Ali Çetinbaş: Halkımızın hizmetindeyiz, onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz

19 Temmuz 2018 12:40


Başkanlarla 24 Haziran seçimlerini değerlendirdiklerini belirten Başkan Çetinbaş, teşkilat olarak bundan sonra da halka içinde ve halkla olmaya devam edeceklerini ifade etti.


Çetinbaş, "Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkanıdır ve biz 3 milletvekilimizle hem Kütahya’nın hizmetlerini hem de yasama faaliyetlerini yerine getireceğiz. Hemşehrilerimiz güven ve istikrarı tercih etmiş, kim kendilerine daha iyi hizmet eder? Kim kendi içlerinde taşıdığı değerlere daha yakın ve daha saygılıdır? Bunu ferasetiyle sandıkta ortaya koymuştur. Cumhur ittifakı içerisinde kıymetli Kütahyalı hemşehrilerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş oldukları yüzde 72’ye yakın oy oranı, yani 10 kişiden 7 kişinin tercih etmiş olması bizleri Kütahyalı olarak bir kat daha memnun etmiştir. Açıkça ifade etmem gerekirse belki de birçok Anadolu şehrinde yaşanan durumun üstünde olan bu oran Kütahyalı’nın nasıl kendi değerlerine sahip liderinin, milletin adamının yanında durduğunu açıkça göstermiştir. Halkımız seçimlerde bize bir mesaj verdi. Biz bu mesajı aldık ve arkadaşlarımızla birlikte kapsamlıca değerlendirdik. Teşkilat olarak bundan sonra da halkın içinde ve halkımızla olmaya devam edeceğiz. Bizim halkımızdan kopma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz" diye konuştu. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç