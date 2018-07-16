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16 Temmuz 2018 05:56

Başkan Asaf Akar: Bugün Türkiye kendi ürettiği helikopterini satan bir ülke haline gelmiştir

Küthaya’nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Başkan Asaf Akar: Bugün Türkiye kendi ürettiği helikopterini satan bir ülke haline gelmiştir

16 Temmuz 2018 05:56


Aslanapa sokaklarında Mehter takımı eşliğinde ilçe protokolünün ve halkın geniş katılımıyla milli birlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonunda Aslanapa Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi. Daha sonra sinevizyon gösterisiyle 15 Temmuz’da yaşananlar tekrar izlendi.


Başkan Asaf Akar, burada yaptığı konuşmada, ’’Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Milletimiz, 1960 darbesini gördü, 1971 darbesini gördü, 28 Şubat’ı gördü. Ülkemiz, geçmişten bugünlere demokratikleşme yolunda büyük adımlar attı. Türkiye’de bu gelişmeden rahatsız olan, Türkiye’nin gelişmesini istemeyen, Türkiye’nin demokratikleşmesini baltalamaya çalışan bir grup, Türkiye’de 2 yıl önce darbe yapma teşebbüsünde bulundu. Bu ülkeyi seven, kendisini bu ülkeye adamış birçok gencimiz ve bu milletin bütün fertleri, bu çetecilere fırsat vermedi. Hainlerin başarılı olmaları asla mümkün değildir. Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden bu girişim karşılıksız kalmadı. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. Bugün Türkiye kendi silahını üreten, kendi tankını üreten ve kendi ürettiği helikopterini satan bir ülke haline gelmiştir. Aslında hazımsızlıkları budur. Ama Türkiye bu kutlu yolda yürüyüşüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yürümeye devam edecektir’’ dedi.(YD-EFE)




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