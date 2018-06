Balıkesir’e yapılacak olan bor karbür tesisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çalışkan,” Hepimizin malumu olduğu üzere son günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca açıklanan ve Balıkesir’e yapılacak olan bor karbür tesisiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar almış başını gitmektedir. Geçtiğimiz yıllarda gerek yazılı gerekse sözlü olarak, Genel Müdürlüğümüze, ilgili Bakanlığımıza ve Başbakanlığımıza yaptığımız bor madeni ile alakalı yatırım taleplerimiz çok defa olmuştur. Hatta son yapılacak olan bor karbür tesisiyle ilgili geçtiğimiz yıl Milletvekillerimiz ve Kütahya İl Başkanlığımızın destekleriyle, Hisarcık Belediye Başkanlığımız, partimiz Hisarcık ve Emet İlçe Teşkilatlarıyla birlikte Bakanımıza bizzat talepte bulunulmuş, her ne kadar olumlu cevap alınsa ve Bakanımız geçtiğimiz günlerde ‘’Daha büyük bir bor karbür tesisini Kütahya’ya yapacağız’’ açıklaması yapmış olsa da, her zaman yaptığımız gibi yatırım kesinleşince sizlerle paylaşmak istediğimiz için bilgi paylaşımında bulunmadık. Çünkü halkımız bizi verdiğimiz her müjdeyi gerçekleştirmemizle bilir. Kıymetli halkımız şundan emin olsunlar ki, gerek İl Başkanlığımız, gerek milletvekillerimiz, gerekse ilçemiz yerel ve siyasi yöneticileri sadece bor madeniyle alakalı değil, ilçemize fayda sağlayacak her yatırımın her projenin takipçisidir. Yaklaşık 60 yıldır ilçemizden bor madeni çıkarılmakta ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlamakta lakin 60 yıldır ilk defa mevcut Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzce yerel idarenin talebi doğrultusunda iki ilçemize de gençlik merkezi yatırımı kazandırılmıştır ve belediye olarak ta bor işletmemiz imkanlarından bir çok kez faydalanmamız sağlanmıştır. Ayrıca bu yatırımların arkası da artarak gelecek inşallah. Tabi sadece Enerji Bakanlığımıza değil, ilçemiz menfaatleri doğrultusunda farklı bazı bakanlık ve müdürlüklerimize de, bazı projelerimizi sunup, arazi temini, alt yapı ve iş gücü yardımı konusunda her zaman yanlarında olduğumuzu belirttik. Yapımı devam eden yatırımlarımız var malum ilçemiz şantiye alanı gibi, kabul gören projelerimiz var, incelemede olan projelerimiz var, bu güne kadar olduğu gibi zamanı gelince hepsini sizlerle paylaşacağız ve Bakanımızın bölgemize yapılacak olan tesisle ilgili açıklamalarının da sonuna kadar takipçisi olacağız inşallah. Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olan 24 Haziran genel seçimleri arifesinde gerek ilgili bakanlığımız gerekse yerel ve siyasi yönetimlerimiz üzerinden milletin hükümetini yıpratma politikaları izlenmektedir. Aziz milletimiz her ne kadar bunlara prim vermese de, seçim arifesinde kafası karışan vatandaşlarımız olabilir. Bu sebeple bu tür art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini kıymetli vatandaşlarımızdan istirham ediyor, AK Parti Hisarcık ve Emet İlçe Başkanlıklarımıza ve Hisarcık Belediye Başkanlığımıza müracaatları halinde gerekli ve doğru malumatları kolaylıkla edinebileceklerini bilmelerini istiyorum” diye konuştu.(MA-EFE)