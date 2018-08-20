Başkan Ercan Şimşek: Hepimiz kardeşiz

Akçaalan Karadonlu Can Baba Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin bu yıl 10. kez organize ettiği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Akçaalan’da yaşayan vatandaşların yıllardır sevgi, dayanışma, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığını belirterek, "Barış ve kardeşliğin kaynağı olarak bilinen bu güzel insanlar, kuşaktan kuşağa iftiharla anlatılmaya devam edilecektir" dedi.

Etkinlik, Karadonlu Can Baba’nın yaşam öyküsünün anlatılması, halk ozanlarınca türküler söylenmesi, davetlilere yemek ve çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi. (YD-EFE)