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20 Ağustos 2018 04:34

Başkan Ercan Şimşek: Hepimiz kardeşiz

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi, Akçaalan Mahallesi’nde, "Karadonlu Can Baba Kültür Etkinliği" düzenlendi.

Başkan Ercan Şimşek: Hepimiz kardeşiz

20 Ağustos 2018 04:34


Akçaalan Karadonlu Can Baba Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin bu yıl 10. kez organize ettiği etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Akçaalan’da yaşayan vatandaşların yıllardır sevgi, dayanışma, birlik beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığını belirterek, "Barış ve kardeşliğin kaynağı olarak bilinen bu güzel insanlar, kuşaktan kuşağa iftiharla anlatılmaya devam edilecektir" dedi.


Etkinlik, Karadonlu Can Baba’nın yaşam öyküsünün anlatılması, halk ozanlarınca türküler söylenmesi, davetlilere yemek ve çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi. (YD-EFE)




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