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24 Şubat 2018 14:34

Başkan Mehmet Akkaş: Dernek olarak öğrencilerimizin yanındayız

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’nun öğrencilere yönelik kıyafet yardımlarının devam ettiği bildirildi.

Başkan Mehmet Akkaş: Dernek olarak öğrencilerimizin yanındayız

24 Şubat 2018 14:34


Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu’na bağlı Kütahya Gediz Pınarbaşılılar Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Mehmet Akkaş, dar gelirli ailelere yönelik çok sayıda öğrenciye başta bot, mont ve bere olmak üzere kıyafet yardımında bulunduklarını ifade etti.


Akkaş, "Veren el alan elden üstündür. Her şey geleceğimizin teminatı olan yavrularımız için.Onlar bizim geleceğimiz, onlar için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayız. Şu anda federasyonumuzda sınavlar öncesi etüt merkezi kurduk tüm hemşehrilerimiz ücretsiz yararlanabilir.Okula giden çocuklarımıza yönelik ’bir bot, bir mont kampanyası’ Federasyonumuza bağlı Kütahya Gediz Pınarbaşı köyümüzde dağıtım işlemini gerçekleştirdik. Başta Federasyon başkanımız Ufuk Aksoy’a dernek başkanlarımız ve yönetimlerine üyelerine, kadın Kollarımıza, gençlik kollarımızı katkıda bulunan kurum kuruluş ve tüm hemşehrilerimizi teşekkürlerimizi sunarız. ’Veren el elan elden üstündür’. ’Sende bir iyilik yap çöpe at, kul bilmezse Allah görür.’ Federasyonumuzun kadın kollarının yeni projesi üniversite okuyan öğrencilerimize destek olmak burs verebilmek için ’bir çocukta sen okut’ prejesi başlatacak bu projemize destek olmaya katkıda bulunmaya davet ediyorum Allah hepinizden razı olsun birlik beraberliğimiz daim olsun" dedi. (YD-EFE)




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