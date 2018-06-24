Başkan Musa Yılmaz oyunu kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oyunu Ali Güral Lisesi’nde kullandı.

Yılmaz, oy verme işlemini, saat 08.05’da Ali Güral Lisesi’nde 1149 No’lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Aynı zamanda AK Parti Kütahya İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı da olan Yılmaz, seçimlerin yoğun bir katılımla gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. (EFE)