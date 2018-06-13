Başkan Serpil Kaya: 24 Haziran, yeni bir başlangıç olacak

Çavdarhisar AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Bizler Çavdarhisar Kadın Kolları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tyyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın kadın hakları için nasıl mücadele ettiklerini ve 15 yılda kadınlar için neler kazandırdıklarını çok iyi biliyoruz. Başartüsü sorunu, kadınların siyasette daha çok söz sahibi olması, dul kadınlarımıza ve yaşlı teyzelermize maaş bağlanması bunlardan sadece bir kaçıdır. 24 Haziran seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve ülkemizin dünyada ilk 10 sıraya girmesi, önünün açılması için bu seçimin önemini tüm kadınlarımıza hane hane uğrayarak anlatıyoruz. Allah’ın izniyle 24 Haziran bu ülke için yeni bir güneşin doğuşu ve yeni bir başlangıç olacaktır’’ dedi.

Çavdarhisar Kadın Kolları üyelerinin gittikleri her köyde bir hanede iftar yapması takdirle karşılandı. (YD-EFE)