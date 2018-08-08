Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 11:17

Başsavcı Yılmaz’dan Vali ve Başkan’a veda ziyareti

Hakimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Kararnamesi ile Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gaziantep Başsavcılığı’na atanan Ali Ulvi Yılmaz, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Yılmaz’dan Vali ve Başkan’a veda ziyareti

08 Ağustos 2018 11:17


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’a şehre sunmuş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılarının devamını diledi.


Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’ı makamında kabul etti.Desteklerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, birlikte çalışmaktan onur duyduğunu söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’a Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç