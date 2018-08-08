Başsavcı Yılmaz’dan Vali ve Başkan’a veda ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’a şehre sunmuş olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılarının devamını diledi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’ı makamında kabul etti.Desteklerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, birlikte çalışmaktan onur duyduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz’a Kütahya’ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi. (EFE)