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10 Ağustos 2018 11:21

Boz ayının saldırısına uğrayan köpek Bursa’ya götürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde boz ayının saldırısına uğrayan köpek tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü.

Boz ayının saldırısına uğrayan köpek Bursa’ya götürüldü

10 Ağustos 2018 11:21


Tavşanlı ilçesi Başköy yakınlarında Bodağan Dağı’nda boz ayının saldırması sonucu yaralanan sahipsiz köpek, Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürüldü. Pençe darbeleri nedeniyle aşırı kan kaybeden köpeğin tedavisinin sürdürdüğü belirtildi.


Tavşanlılı hayvansever Necdet Demirat köpeği Başköy yakınlarında bir çobanın haber vermesi ile ormanlık alandan ilçeye getirdiklerini belirterek şunları söyledi:


"Başköy’den ihbar aldık ve burada hayvancılık yapan bir arkadaşımız, bir köpeğin boz ayıların saldırısına uğradığını söyledi. Hemen aracımız ile giderek bulunduğu yerden ilçeye getirdik. Buradan da Bursa ilinden gelen hayvansever arkadaşımız Mehmet Özdemir tedavi edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü."




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