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19 Eylül 2017 00:19

Çatı katı alev alev yandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

Çatı katı alev alev yandı

19 Eylül 2017 00:19

Evde yaşayanlar kendini güçlükle dışarıya attı. Çatı katının yanma anı ise cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Yangın, gece Yeni Mahalle Leblebiciler Caddesinde bulunan altı simit fırını olan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre gece çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Evden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, çatı katında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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