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24 Şubat 2018 13:14

Çavdarhisar Tarım Lisesi öğrencilerinin güreş başarısı

Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda 3 gün süren ilçeler arası güreş müsabakalarında Çavdarhisar Tarım Lisesi turnuvaya damga vurdu.

Çavdarhisar Tarım Lisesi öğrencilerinin güreş başarısı

24 Şubat 2018 13:14


Turnuvada, Serbest Güreş Kategorisi’nde, Çavdarhisar Tarım Lisesi öğrencilerinden 84 kiloda Enes Arslan altın madalya, 50 kiloda Ramazan Sayın altın madalya, 66 kiloda murat yıldız gümüş madalya, 74 kiloda Ertuğrul Bakırcan bronz madalya kazandı.


Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi Müdürü Muzaffer Süleyman Sarı müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz turnuvaya hiç bir destek almadan kendi imkanlarıyla çalışıp hazırlandılar. Okulumuza ve ilçemize büyük bir gurur yaşattılar. İmkan verilip daha iyi şartlarda çalışabildiklerinde neler yapacaklarını bizlere gösterdiler. Tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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