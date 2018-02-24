Çavdarhisar Tarım Lisesi öğrencilerinin güreş başarısı

Turnuvada, Serbest Güreş Kategorisi’nde, Çavdarhisar Tarım Lisesi öğrencilerinden 84 kiloda Enes Arslan altın madalya, 50 kiloda Ramazan Sayın altın madalya, 66 kiloda murat yıldız gümüş madalya, 74 kiloda Ertuğrul Bakırcan bronz madalya kazandı.

Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi Müdürü Muzaffer Süleyman Sarı müsabakalar sonunda yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz turnuvaya hiç bir destek almadan kendi imkanlarıyla çalışıp hazırlandılar. Okulumuza ve ilçemize büyük bir gurur yaşattılar. İmkan verilip daha iyi şartlarda çalışabildiklerinde neler yapacaklarını bizlere gösterdiler. Tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)