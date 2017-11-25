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25 Kasım 2017 10:46

Çavdarhisar’da Penkalas Çayı ıslah edilecek

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, üzerinde beş eski Roma köprüsü bulunan Penkalas Çayı’nın ıslah edileceğini belirtildi.

Çavdarhisar’da Penkalas Çayı ıslah edilecek

25 Kasım 2017 10:46


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, söz konusu çalışma için DSİ Bölge Müdürü’nü ziyaret ettiğini dile getirdi.


Başer, "Çayın adını aldığı Penkalas köprüsü dahil diğer köprülerimiz şuan aslına uygun restore edilmektedir. Çalışmalarımız Çavdarhisar turizmi için oldukça önemli. Bu kapsamda tarihi köprülerin bulunduğu Penkalas Çayı’nın ıslah çalışmalarını görüşmek için, DSİ Bölge Müdürümüz Murat Gül’ü, Çavdarhisar Kaymakamımız Kadir Yurdagül’le birlikte makamında ziyaret ettik. Onaylanan yer altı sulama sistemi ve Penkalas çayı ıslah çalışmaları içeren projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. İnşallah Çavdarhisar için önümüzdeki aylar çok güzel olacak’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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