Çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için çöp topladı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencileri, okul bahçesinde çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdiler.

Çevre Koruma Kulübü öğrencileri çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Kulüp Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen nezaretinde, okul bahçesinde kapsamlı çöp toplama faaliyeti gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek için temizliğe kendi yaşadıkları ortamdan başlamalarından dolayı Kulüp Danışman Öğretmene ve öğrencilere teşekkür etti.(MA-EFE)