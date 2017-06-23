Erenler, iftarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte aynı masada yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları’nın Altındağ Kültür Sarayı’nda organize ettiği vefa iftarına eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Kadın Kolları’nın hazırladığı tanıtım filmini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anlarda oldukça duygulu anlar yaşadı.

Kadın Kolları’nın hazırladığı tanıtım videosunda, AK Partinin kuruluş döneminde küçük bir çocuk tarafından annesinin altınları ile birlikte verilen oyuncak bileziğin hikayesi anlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan videoyu izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Erenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vefa iftarına katılan davetlilerle bir süre sohbet etti. (EFE)