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13 Temmuz 2018 12:03

CHP İl Başkanı Makbul Sarı: Her türlü darbeyi lanetliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Makbul Sarı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2.

CHP İl Başkanı Makbul Sarı: Her türlü darbeyi lanetliyoruz

13 Temmuz 2018 12:03

Yılı nedeniyle yaptığı açıklamada; Demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetlediklerini belirtti.


15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğine değinen Başkan Makbul Sarı, “15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye’nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı Milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi kurma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM’yi devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen darbenin siyasi ayağının çıkarılmasına dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı canını vererek şehit olan evlatlarımızı rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz” ifadelerine yer verdi.(EFE)




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