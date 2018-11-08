Çin heyeti kiraz bahçelerinde

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinin Dünyaca ünlü kirazının ihracatının artırılması için Çin Uluslararası Araştırma Merkezi(CİAR) heyeti Pazarlar ilçesindeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Kiraz bahçelerine gerçekleştirilen ziyaretlerde heyete; Bölge Müdürü Özkan İnci, Merkez Birliği Sözleşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü Mehmet Erol, bölge birliği ve kooperatiflerde görev yapan ziraat mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürleri ve kiraz bahçesi sahipleri eşlik ettiler. Ziyaretlerde Çin heyetinde bulunan akademisyenlerin soruları yanıtlandı.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, "Tarım Bakanlığımızca yürütülen bu değerli çalışmanın bir ayağının ilçemiz Pazarlar olmamız için gerekli girişimlerde bulunduk. Talebimizi karşılıksız bırakmayan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir'li beye, Bakan yardımcılarımıza ve Tarım Kredi Bölge Müdürümüz Sayın Özkan İnci beye alakaları için teşekkür ederim. Başka İlçemiz olmak üze tüm bölgemiz için büyük önem arz eden bu çalışma için bundan sonrada gerekli takibi yapacak ve gerekli tüm desteği sağlayacağız.

CIAR heyetinin Kütahya Bölge Birliğine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü İnci, Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde üretilen kirazların büyük oranda yurtdışına ihraç edilen ürünler olduğunu belirtti. Pazarlar ilçesinde ziyaret edilen kiraz bahçelerinin bir kısmının organik sertifikalı bahçeler olduğunun da altını çizen İnci, ilaç kalıntılarının ve Akdeniz meyve sineğinin (Ceratitis capitata) bulunmadığı bu kirazların özellikle Avrupa ülkelerinden büyük talep gördüğünü söyledi.

İnci, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, kiraz bahçelerinin; gerek damlama sulama malzemelerinin tedariki gerekse sıvı gübre ve zirai ilaç tedariki ve uygulamaları ile diğer tüm ihtiyaçların kredilendirilmesi konusunda her zaman üreticilerin yanındayız. Ayrıca ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da üzerimize düşen ne görev varsa yapıyoruz ve de yapacağız” dedi.

Pazarlar ilçesinde bulunan kiraz bahçelerindeki incelemelerden sonra Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Bölge Müdürü Özkan İnci, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Demirci ve CIAR heyeti Pazarlar Kaymakamlığına ziyarette bulundular.

Pazarlar ilçesindeki kiraz bahçeleri ziyaretinden sonra, Bölge Müdürü Özkan İnci ve beraberindeki Çin Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi'nden (CIAR) gelen heyeti Kaymakam Kerem Yenigün'ü makamında ziyarette bulundular. Kaymakam Kerem Yenigün, Pazarlar Kaymakamlığı olarak, İlçemizde bulunan kirazların Çin Halk Cumhuriyetine ihracı konusunda üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya hazır olduklarını bildirdi.(MB-EFE)