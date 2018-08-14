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14 Ağustos 2018 16:54

Dernek Başkanı İsmail Elmacı: "Tespitlerimize göre, 7 bin ton asit sızdı"

Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı, stok tankından yaklaşık 7 bin ton asitin sızdığını iddia etti.

Dernek Başkanı İsmail Elmacı:

14 Ağustos 2018 16:54


Elmacı, akıntının halen devam ettiğini ve bu durum hakkında neden sessiz kalındığını halen anlamadığını belirtti.


Pazar günü saat 15.00 de yaklaşık 10 bin tonluk asit tankerlerinden bir tanesinde patlak meydana geldiğini belirten Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Elmacı, "Doluluk oranı yüzde 80’di. Yaklaşık 7 veya 8 bin ton civarında idi. Bu asit, kanal diye bahsedilen ancak dere yatağı olan alandan, açıktan Espey İşletmesindeki su depolama sahasına, havuzlarına indi. Şimdi burada insanları bilgilendirmeme var. Önce bin 500 ton dediler, ondan sonra depoların 10 bin tonluk olduğu ortaya çıktı. Önce 200 veya 300 ton dediler, 7 bin ton civarında akışın, kaçağın olduğu söz konusu oldu. Su ile temas ettirildi atmosfere zehirli gaz yayılımı oldu. Kireçle söndürme işlemi yapıldı. Fazla zararı yok dediler, tabiata zararı yok dediler anlamadım ben. Domaniç dağında geçen yıl kazada meydana gelen 4 tonluk asit kaçağından dolayı ceza kesildi. Niye kestin zararsız bir olaysa. Ben Emetliler Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanıyım. Emet’i bilgilendirin. Bilgi saklamayın, gerçekleri söyleyin. Çözüm ne ise onu yapalım. Biz kalkalımda asit borik fabrikasını kapatalım, sülfirik asit fabrikası yapılmasın demiyoruz. Ama emniyetin emniyetini alın. İnsanların hayatlarını, doğadaki yaşamın hayatını, canlıların hayatını riske atmayın. Böyle kazalar yüz yılda olabilir belki. Atom bombası her gün atılmıyor. Ama insanlar yaşarken, emniyetlerini alırken atom bombası atılacakmış gibi yaşıyorlar. Lütfen bize gerçekleri söyleyin’’ diye konuştu.


Öte yandan fabrika yetkilileri, sızan asitin çevreye herhangi bir zarar vermediğini ifade ettiler.




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