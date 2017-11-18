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18 Kasım 2017 13:15

‘Dilimiz Kimliğimizdir’ yarışmasında il birincisi oldu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ‘Dilimiz Kimliğimizdir’ konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışmasında il birincisi olan Kütahya Kılıçarslan Lisesi öğrencisi Ali Özçelik, 2 bin lira para ödülü kazandı.

‘Dilimiz Kimliğimizdir’ yarışmasında il birincisi oldu

18 Kasım 2017 13:15


Kütahya’ya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen öğretmenler ile resmi ve özel bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dilimiz Kimliğimizdir" konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışmasında il birincisi olan Hisarcık’lı Kütahya Kılıçarslan Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Ali Özçelik 2 bin lira para ödülü almaya hak kazandı.


Kütahya Kılıçarslan Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Ali Özçelik’in Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağac köyünde oturan babası Hüseyin Özçelik, Dilimiz Kimliğimizdir" konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışmasında il birincisi olan, 16 yaşındaki oğluyla gurur duyduğunu söyledi.



‘Dilimiz Kimliğimizdir’ konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması”



"Dilimiz Kimliğimizdir" temasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı "Türk Dili Yılı" olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda; Türkçeyi korumak, yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini kurallara uygun, açık, anlaşılır olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu iş birliğinde öğretmenler ile resmi ve özel bütün ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik "Dilimiz Kimliğimizdir" konulu Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yarışması düzenleniyor.(MA-EFE)




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