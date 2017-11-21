Dip elması kurutularak değerlendiriliyor

Elma üreticilerinden İsmail Çakır, elmanın yetişme sürecinde dibine dökülen elmaları peyderpey toplayıp parçalayarak güneşte kurutup elma kakı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl elma veriminin oldukça bol olduğuna dikkat çeken Çakır,”Elma üretiminin bol olması yüzünden dip elması çoğaldı. Bizler de çürüyüp heba olmaması için topladığımız dip elmalarını doğrayıp güneşte kurutup satıyoruz. Bu yıl kilosunu 2 TL’den sattık. Böylece hem mahsulün tarlada kalıp çürümesinin önüne geçiyor hem de dip elmasını ekonomik anlamda değerlendirmiş oluyoruz" dedi.

Elma kakının çok değerli bir besin olduğunu söyleyen elma kakı alıcısı Hakkı Ünal, “Çay olarak ta tüketilen elma kakını içerdiği zengin lif sayesinde bağırsakları temizlediği, nefes darlığı ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuk maması yapımında ve deterjan sanayinde kullanılmaktadır. Üreticilerden satın aldığımız elma kakını İzmir’deki gıda ürünleri işleme tesislerine gönderiyoruz. Burada işlenen elma kakları Almanya’ya ihraç ediliyor” dedi.(MA-EFE)