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10 Ağustos 2018 16:18

"Domaniç, doğa turizmi ile de ön plana çıkacak"

AK Parti Kütahya heyeti, Topuk Yayla Tabiat Parkı’na yapılan çalışmaları inceledi.


10 Ağustos 2018 16:18


AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve parti yönetim kurulundan oluşan heyet Türkiye’nin 210. Tabiat parkı Topuk Yayla Tabiat parkında çalışmaları yerinde gördü.


AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Domaniç, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmesinin yanında doğa harikası olan, sahip çıktığımız, sürekli reklamını yaptığımız ve bu konularda çalışma yaptığımız bir ilçemiz. Topuk Yayla Tabiat Parkımız ilk çalışmalar sona erdi. Bunun yanında Tefekkür Tepe’de (Sivrice) Orman Bölge Müdürlüğümüz Çalışmalar yapıyor. Güney Köyü Mesire Alanı için incelemeler yapılacak. Domaniç doğa turizmi ile ön plana çıkacak ”dedi.


AK Parti Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul tarafından doğa ve tarih turizmi ile alakalı proje dosyalarını İl Başkanı Ali Çetinbaş’a teslim etti.


Başkan Çetinbaş, bu konu ile çalışmaları ve görüşmeleri yapacaklarını dile getirdi.(TY-EFE)




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