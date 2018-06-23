Domaniç güreşlerinin başpehlivanı Ali Gökçen oldu

Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Ali Gökçen başpehlivan oldu.

Bu yıl 658. Geleneksel Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ebe Çamlığı güreş alanında 400 güreşçinin katılımı ile yapıldı. Finalde Faruk Akkoyun ile Ali Gökçen karşı karşıya geldi. Uzun süren güreş müsabakası sonrası normal sürede yenişemeyen her iki pehlivan uzatma dakikalarında büyük mücadele verdi. Ali Gökçen rakibinin hatasını affetmeyerek tarihi Domaniç Başpehlivanlığını kazandı.

Başpehlivan Ali Gökçen, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tarihi bir güreşte birinci oldum çok mutluyum. Böyle tarihi bir güreşi yaşattıkları için Domaniç Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Zorlu güreşçilerimiz varken buna rağmen birinci olmayı başardım. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşlerinde geçen yıl Başpehlivan olan Faruk Akkoyun gibi usta bir güreşçiyi yenmenin gururunu yaşıyorum. Kendisinin yorgunluğunu ve anlık hatasını değerlendirerek birinci oldum” dedi.

Bu yılki ağalık seçimlerine 12 ağa adayı katıldı. Diş Teknikeri olan Nadir Gök, 55 bin TL bağışta bulunarak ağalık ihalesini aldı.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamasında, “658.’sini gerçekleştirdiğimiz Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne gerçekten çok büyük bütçe ayırarak gerçekleştirdik. Amacımız, ata sporumuzun başlangıç noktası olan Domaniç’te, tarihimizi, kültürümüzü sürekli yaşatarak gelecek nesillere aktarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tarihin en büyük güreş organizasyonu olarak yaklaşık 400 güreşçi pehlivan geldi. İnşallah buradan sesimizi Türkiye’ye duyurur ve güreşlerimiz en üst seviyeye getirmek için mücadelemizi sürdürürüz” dedi.

Güreşlerin düzenlendiği etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekili Adayı Mustafa Özbey, Kütahya MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, MHP Kütahya Milletvekilleri Adayları Ahmet Erbaş, Selahattin Uslu, CHP Kütahya Milletvekili Adayları Şeref Han, Zeliha Aksaz Şahbaz, Mehmet Aydın Uzun, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Adayı Ömer Faruk Evren, Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, Çukurca Belediye Başkanı İlyas Tosun, Siyasi İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.