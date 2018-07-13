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13 Temmuz 2018 13:34

Domaniç’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 2.

Domaniç’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

13 Temmuz 2018 13:34

yıl dönümü nedeni ile programlar öğrencilerin Kuran-ı Kerim ziyafeti ile başladı.


Domaniç ilçesi Sultan Alaaddin Camisinde başlayan programda öğrenciler, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Tesbihat, İlahi ve şiirler okuyarak devam etti. Programda İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’ın konuşmasının ardından öğrencilere teşekkür belgesi ve hediyeler dağıtıldı.


Sultan Alaaddin camisinde yapılan programa, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, daire amirleri, öğrenci ve veliler katıldı.


Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu. (TY-EFE)




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