Domaniç’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

yıl dönümü nedeni ile programlar öğrencilerin Kuran-ı Kerim ziyafeti ile başladı.

Domaniç ilçesi Sultan Alaaddin Camisinde başlayan programda öğrenciler, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Tesbihat, İlahi ve şiirler okuyarak devam etti. Programda İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’ın konuşmasının ardından öğrencilere teşekkür belgesi ve hediyeler dağıtıldı.

Sultan Alaaddin camisinde yapılan programa, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Ali Çelik, daire amirleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu. (TY-EFE)