Tercilerde yeni bir sisteme geçildiği dile getiren Ebeoğlugil, okullarından mezun olan öğrencilerin hemen istihdam olanağı bulabildiğini anımsattı.

Şaphane MYO’da 5 farklı programın bulunduğunu anlatan Müdür Ebeoğlugil, "Üniversite tercihlerini yaparken bu yıl biraz daha geniş yelpazeden tabi ki, önce gönüllerinden geçen istedikleri bölümleri yazmak kaydıyla, sıralamada biraz daha böyle 10, 20 ve 30 bin ve daha yukarıları yazarak bir tercihte bulunmalarını, bu tercih sürecinde tabi ki uzmanlardan görüşler alarak, farklı araştırmalar yaparak karar vermelerini tavsiye ediyorum. Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu’nda bizim ön lisans programlarımız mevcut. 5 farklı programımız var. Bunlar özellikle meslek kazandırıp Türkiye’de karşılığı olan programlar. Bu nedenle bizim programlarımızı gönül rahatlığı ile tercih edebilirler. Kısaca sizlere bahsedeyim. Geçen yıl açılan Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programımız var. Hukuk büroların ve avukatların yanlarında çalışacak sekreter yetiştiriyoruz. Kütahya’da tek olan ve ciddi manada meslek kazandıran bir program. Birçok tanıdığımız, konuştuğumuz avukatların ve Kütahya Baromuzun bizim bu programımıza çok ciddi katkıları var. Derslerimize avukatlar giriyorlar. Ulusal Yargı Ağı projesi dersini anlatıyorlar ve öğrencilerimizi UYAP bilgisiyle donanımlı bir şekilde mezun ediyoruz. 2. Bölümümüz bu yıl yeni açtığımız ve ilk defa öğrenci alacağımız Sosyal Hizmetler Bölümü. Sosyal Hizmetler biliyorsunuz artık Türkiye’de giderek artan bir sektör. Hem kamuda Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, hem de özel sektörde çok yaygın bir istihdam ağı var. Dolayısıyla bu yıl ilk defa öğrenci alacağımız için bu konuda heyecanlıyız. KPSS’de de çok düşük puanlarla atama yapılabilen bir bölüm. Çok da farkındalığı olan bir bölüm değil. Böyle bir bölümü üniversitemizde ilk defa biz açtığımız için o açıdan da çok heyecanlıyız. Bu Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ile Sosyal Hizmetler bölümlerimiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde tek. 3. Bölümümüz Yerel Yönetimler, 4. Bölümümüz Halkla İlişkiler ve Tanıtım, son bölümümüz ise Bankacılık ve Sigortacılık. Biz aslında hem özel sektör, hem üniversite işbirliğini Meslek Yüksekokulumuzda elimizden geldiğince sürdürüyoruz. Bölümlerimizin kalitesi ve istihdam edebilme kapasitesi gayet yüksek. Gönül rahatlığı ile bütün öğrencilerimizi ön lisans programlarını yazmaya davet ediyorum” diye konuştu.(EFE)