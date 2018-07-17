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17 Temmuz 2018 11:28

Dumlupınar ilçesine kent ormanı mesire ve piknik alanı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesine kent ormanı mesire ve piknik alanı yapım çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Dumlupınar ilçesine kent ormanı mesire ve piknik alanı

17 Temmuz 2018 11:28


AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Murat Arıburnu, yaptığı açıklamada, ’’Milli Parklar Bölge Müdürümüz ve Orman Bölge Müdürümüz Adnan Kayım’ın katılımları ile ilçemizde yapım aşamasına gelen kent ormanı mesire piknik alanını inceledik. Akabinde Orman ve milli park ile ilgili ilçemizde planlamaları ve çalışmaları değerlendirdik. Calısmaları yakından takip eden AK Parti Küthaya İl Başkanımız Ali Çetinbaş’a ,milletvekillerimize ve her iki kurumumuzun bölge müdürlerimize, şube müdürlerimize ve emeği geçen bütün personeline ilçemiz adına teşekkür ederim’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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