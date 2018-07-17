Dumlupınar ilçesine kent ormanı mesire ve piknik alanı

AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Murat Arıburnu, yaptığı açıklamada, ’’Milli Parklar Bölge Müdürümüz ve Orman Bölge Müdürümüz Adnan Kayım’ın katılımları ile ilçemizde yapım aşamasına gelen kent ormanı mesire piknik alanını inceledik. Akabinde Orman ve milli park ile ilgili ilçemizde planlamaları ve çalışmaları değerlendirdik. Calısmaları yakından takip eden AK Parti Küthaya İl Başkanımız Ali Çetinbaş’a ,milletvekillerimize ve her iki kurumumuzun bölge müdürlerimize, şube müdürlerimize ve emeği geçen bütün personeline ilçemiz adına teşekkür ederim’’ diye konuştu. (YD-EFE)