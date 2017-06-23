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23 Haziran 2017 14:04

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca: "Yetimler gülerse dünya güler"

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Ramazan Bayramı öncesi , ilçede bulunan yetim çocukların bayram ihtiyaçlarını karşılayarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca:

23 Haziran 2017 14:04


Daha önce sosyal belediyecilik kapsamında, yardıma muhtaç yaşlılara her gün iftar yemeğini evlerine gönderen , banyo ihtiyaçlarını gidermeleri için belediye personelinin yardımları ile hamamlarda banyo yapmalarını sağlayan Emet Belediye Başkanı bu kez de yetim çocukları sevindirerek dualarını aldı.


Koca , ilçede bulunan yaklaşık 30 çocuğu bayram öncesi giydirdi. Aileleri ile birlikte bayram alışverişlerini yapan yetim çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.


Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, görevleri arasında imkanlar ölçüsünde halka destek olmanın da bulunduğunu belirterek, "Biz de Ramazan ayında yaptığımız yardımların yanı sıra ilçemizde bulunan yaklaşık otuz kadar yetim çocuğumuza bayramlıklarını hediye ettik. Onları mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Esas gayemiz onların yalnız olmadığını hissettirebilmektir. Yetimler gülerse dünya güler. Onların her türlü ihtiyacını karşılamalıyız. Bu kapsamda mübarek Ramazan Bayramı öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da yetim ve öksüz çocuklarımıza bayramlık kıyafetler dağıttık. Bu bakımdan ayrı bir mutluluk duyuyorum.” dedi.(MS-EFE)




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