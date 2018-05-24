Emet ilçesi eğitimde ilkleri yaşıyor

Emet Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile açılan kurslara ilginin yoğun olması memnuniyetle karşılanıyor.

Emet Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan resim kurslarında, amacın resim yapma yeteneği olan gizli yetenekleri ortaya çıkarmak olduğu açıklandı. Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, resim kurslarını ziyaret edip öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Daha sonra Usta Öğreticiliğini Hakan Demir’in yaptığı piyano kursunu ziyaret edip öğrencilerle sohbet eden Kaymakam çiçek, öğrencilerin sunduğu piyano dinletisine katıldı.

Emet’te eğitimde ilkleri yapmaya çalıştıklarını belirten Kaymakam Çiçek, ’’Şuan itibarıyla okullarımızda bir taraftan pozitif bilimler, diğer taraftan sosyal bilimlerle ilgili eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Ancak bizler kaymakamlık olarak bu bilimsel çalışmaların yanı sıra okullarımızda kültür ve sanat faaliyetlerinin çeşitlenmesinin ve yürütülmesinin de anlamlı olacağını değerlendirdik. Bu bağlamda fiziki yeterliliği olan okullarımızda resim atölyeleri açtık. Yine aynı şekilde müzikal faaliyetlerin yürütülmesi için Halk Eğitim Müdürülüğü kanalıyla 2 adet piyano alarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gerek resim atölyelerinin kurulmasında, gerekse piyano kurslarının açılmasında ki temel hedefimiz öncelikle genlerimizin ve çocuklarımızın yeteneklerini tespit etmek, onların yeteneklerini sergileyecekleri ortamı hazırlamaktır. Resim atölyelerimiz tüm donanımlarıyla her zaman eğitime hazırdır. Resim atölyeleri konusunda ve piyano kurları konusunda tatmin edici bir noktaya vardık. Bundan sonraki süreçte bu çalışmaların derinleşmesi için kaymakamlık olarak çalışmalarımız devam edecek. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak pek çok hedeflerinin olduğunu belirten Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, ’’Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle 7 okulumuzda resim atölyeleri açtık. 229 öğrencimizi bu resim atölyelerimizde resim kurslarına tabi tuttuk. Yine Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün gayretleriyle 2 adet piyano alarak, piyano kurslarını açtık. 129 öğrencimizi de kurslarımızda piyano eğitimlerine tabi tuttuk. Bu kursları açmaktaki amacımız, öğrencilerimizin güzel sanatlar fakültelerine katılmalarına destek olmak. Bunların tercihlerinde bir farkındalık oluşturabilmek ve tercih edebilecekleri alanda yeteneklerini ortaya çıkarabilmek’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)