Emet'e Sülfürik Asit Fabrikası

AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, Vural Kavuncu, İshak Gazel ve Ahmet Tan, ortak bir açıklama yaparak, tesisin Türkiye’ye, Kütahya’ya ve Emet ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundular.

Yapılan ortak açıklama şöyle, "AK Parti İktidarları döneminde Kütahya Teşkilatları olarak her dönem ilimizin kazanımları adına en kıymetli yatırımları memleketimize taşımaya gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz.24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi yaklaşmakta iken, muhalefetin kronik hastalığı olan muhalefet olmak için muhalefet anlayışı tekrar nüksetmiş bulunmaktadır.Son günlerde gündemde olan Bor Karbür Fabrikası’nın Balıkesir’e yapılacak ifadelerinden sonra, Kütahya’ da muhalefetin mal bulmuş mağribi gibi sevindiğine şahit oluyoruz. Ama biz onları üzecek yatırımları Kütahya’mıza kazandırmaya devam ediyoruz. İlk olarak, Emet İşletme Müdürlüğü’nün Borik Asit üretiminin merkezi olması amacıyla 2003’te yıllık 120 bin ton kapasiteli Borik Asit 1 Fabrikası, 2011’ de yıllık 120 bin ton kapasiteli Borik Asit 2 Fabrikası ve 2014’ te yıllık 50 bin ton kapasiteli Çok Amaçlı Borik Asit Fabrikası kurulmuştur. Bu sayede Borik Asit Üretim Kapasitesi yıllık 290 bin ton seviyesine yükselmiştir.Sadece muhalefet etmek için konuşanlar, Kütahya ile ilgilenmediklerinden dolayı bilmiyorlar ki biz Emet Sülfürik Asit Fabrikası yatırımını Kütahya’ya kazandıralı 2 yıl oldu ve 2 yıldan beri bu yatırımı takip ediyoruz. Yapılan planlamalar doğrultusunda, Borik Asit yatırımlarının yanı sıra, en önemli girdilerden Sülfürik Asit üretiminin de Emet İşletmesinde yapılması amacıyla, yıllık 350 bin ton kapasiteli Sülfürik Asit Tesisinin kurulmasını hedeflenmiştir. 2016/150373 EKAP numarasıyla 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ihale sonucunda Emet’e yapılacak olan Sülfürik Asit Fabrikası için gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuna geldik ve birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte inşallah Sülfürik Asit Fabrikası için ilk kazmayı bu yıl vuracağız.İkinci olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’ın dün canlı yayında yapmış olduğu açıklama ile Türkiye ve Dünya rezervleri bakımından çok büyük öneme sahip olan Emet’te Bor Karbür yatırımının daha büyüğünün yapılmasının planlandığını tüm kamuoyu görmüş oldu.95 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde taş üstüne taş koymamış olan, dikili bir ağacı bulunmayan, iktidar olduğunda bile yapmak yerine sadece durdurmaktan, yıkmaktan, satmaktan bahseden bir muhalefet anlayışının ne memleketimize ne de ülkemize fayda sağlamayacağını biliyoruz. İktidar olsalar bile memleketimize bir çivi çakamayacaklarının, üstüne üstlük yapılan yatırımları bile yıkacaklarının da farkındayız.Her daim milletin kazanımlarına göz dikmiş, yıkım ekibi olmaktan başka bir vazifeyi yerine getiremeyen, muhalefete buradan şunu söylemek istiyoruz; bizim yaptıklarımıza sizin hayalleriniz yetmez. Olduğunda niye oldu, olmadığında niye olmadı anlayışıyla hareket ediyorsunuz. Bu ne size ne Kütahya’mıza hiç bir şey kazandırmaz. Bu doğrultuda, Emet Sülfürik Asit Fabrika yatırımının Emet’imize ve Kütahya’mıza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Kütahya halkımız adına teşekkür ediyoruz. Yatırımlarımızın en kısa sürede tamamlanarak aziz milletimizin hizmetine girmesi için çalışmaları yakından takip edeceğimizi belirtiyor, Kütahya Milletvekilleri olarak memleketimize hizmet etmenin haklı gururu içerisinde siz değerli Kütahyalı hemşerilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyoruz." (EFE)