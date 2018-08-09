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09 Ağustos 2018 12:19

Emet’te doktorlara ’E-Nabız’ eğitimi

Kütahya’nın Emet ilçesinde görev yapan hekimlerine ’E-Nabız’ eğitimi verildi.

Emet’te doktorlara ’E-Nabız’ eğitimi

09 Ağustos 2018 12:19

Eğitimin Bilgi İşlem Birimi Personeli İbrahim Gökduman tarafından verildiği bildirildi.


Emet Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’ E-Nabız, sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır. Bizler hekimler olarak bugün böylesine önemli bir konuda Bilgi İşlem Birimi Personeli İbrahim Gökduman’dan eğitim aldık’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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