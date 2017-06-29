Emet’te Hayır ve Dayanışma günü

geleneksel ‘Bahçeler Hayır ve Dayanışma Günü’ düzenlendi.

Eğrigöz Köyü Bahçeler mevkiinde köy halkı, Emet ve ilçe dışından gelen misafirlerin katılımı ile gerçekleştirilen 8. ‘Bahçeler Hayır ve Dayanışma Günü’nde öğle namazından önce okunan mevlidin ardından Kur’an hatimi için cüzler dağıtıldı. Etkinlikte çocuklar için yumurta yarışı, çuval, balon patlatma yarışı gibi yarışmalar gerçekleştirilirken, katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin hayır yemeklerine katıldığını belirten Köy Muhtarı Ahmet Öztürk;”Her yıl gerçekleştirdiğimiz geleneksel Hayır ve Dayanışma Günümüzde gerek köyümüzde ikamet eden gerekse köyümüz dışında başta Emet ve komşu ilçelerde olmak üzere çeşitli vilayetlerde ikamet eden köylülerimizle biraya geldiğimiz bu etkinliğimiz sayesinde dost ve akraba bağlarımızı güçlendirdiğimiz gibi, ayrıca bayramın güzelliklerinden olan hayır yemeğimizi de paylaşmış oluyoruz. Tarihi ve doğası ile yöremizin zenginliklerini misafirlerimize tanıtma imkanımızı da bulduğumuz etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum “dedi.(MS-EFE)