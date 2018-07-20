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20 Temmuz 2018 11:52

"Eskigediz artık hak ettiği değeri görecek"

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz Beldesi Belediye Başkanı Ercan Şimşek’i makamında kabul etti.


20 Temmuz 2018 11:52


Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teşekkür eden Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, Eskigediz’in genel durumu hakkında bilgiler verdi.


Ağırlıklı olarak Eskigediz’in tanıtımının konuşulduğu ziyarette Başkan Şimşek, Vali Ahmet Hamdi Nayir’e Mehmet Pınar tarafından kaleme alınan, ’Çağlar Boyunca Gediz’ adlı kitabı ve Eskigediz’e dair bilgilerin yer aldığı broşür ile Eskigediz kadınları tarafından hazırlanarak satışa sunulan tarihi Eskigediz Evlerinin maket anahtarlıkları ve kutularını takdim etti.


Maket çalışmaları ile kitap ve broşürü inceleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, emeği geçenlere teşekkür etti.


Eskigediz’in günümüze bir kültür zenginliği olarak ulaştığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, Eskigediz’in tanıtımında, turizme kazandırılmasında iş birliği ve uyum içerisinde çalışılarak güzel işlere imza atılabileceğini kaydetti. Vali Nayir, “Frigler, Bizans, Selçuklular, Germiyanoğulları ve Osmanlı Devleti gibi önemli medeniyetlerin izlerini taşıyan, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle günümüze ışık tutan Eskigediz, Kütahyamızın en kıymetli ögelerinden biridir. Hem tarihi hem doğası hem de yıllara meydan okuyan Eskigediz evleriyle adeta bir canlı müze olan beldemizin tanıtılması noktasında tüm kurum ve kuruluşlarımıza sorumluluk düşmektedir. Tarihi evleri ve konaklarıyla adından söz ettiren Safranbolu, Odunpazarı, Kastamonu, Beypazarı’nda olduğu gibi sürdürülebilir projelerle Eskigediz’i yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası yapma gayretlerimiz sürüyor. Burada en büyük desteğimiz ise Eskigediz halkı ve yöneticileri. Bunun en güzel örneklerinden biri de Eskigedizli kadınlarımızın yapmış olduğu, el emeği, göz nuru, Eskigediz Evlerinin yaşatıldığı maket evler ve anahtarlıklar. Ben, Eskigediz’in tanıtılması ve hak ettiği değeri görmesi için uğraş veren, fedakarca çalışan kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Beldemizdeki kültürel ve tarihi zenginliğin tanıtılması için emek veren, proje üreten herkese imkanlarımız ölçüsünde gereken tüm desteği vereceğimizi de bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı. (EFE)




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