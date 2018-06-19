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19 Haziran 2018 11:32

Eynal Kaplıcaları’na 4 yıldızlı otel

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal Kaplıcaları’nda, 2011 yılında yaşanan 5.

Eynal Kaplıcaları’na 4 yıldızlı otel

19 Haziran 2018 11:32

9’luk deprem sonunda yıkılan otel’in yerine yapılması planlanan büyük otel projesi için sözleşme imzalandı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Bilim Altyapı İmdat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile 4 yıldızlı termal otel sözleşmesinin imzalandığını belirtti. Özkan, “İhalesi yapılan termal otel, 10 bin 341 metrekare inşaat alanı içersinde 8 suit oda, 58 standart oda, 21 aile odası, 2 termal havuz, 2 yüzme havuzu, çocuk havuzu, 2 restoran ve kafetarya bulunacak. Toplam 232 yatak kapasiteli otel yapımı için 20 milyon 950 bin ihale bedelli sözleşmeyi imzaladık. 720 gün sonra teslim alınacak termal otel, Eynal Kaplıcaları’nda ihtiyaç duyulan açığı önemli ölçüde kapatmış olacak. Hamam, sauna, buhar odası, sudan gelen sağlık merkezi (SPA-Selus Per Aqua) ve fitness salonunun yer alacağı büyük otel kaplıcamızın çehresini de değiştirecek. Hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)




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