Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ağaçlandırma sahasında Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" İş Birliği Protokolü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendiği bildirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Eskişehir yolu üzerinde 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ağaçlandırma sahasında İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit´in katılımları ile fidan dikim etkinliği yapıldı. Etkinliğe, İl Merkez Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Linyit Ortaokulu´ndan 50´şer öğrenci katıldı.

"Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" Projesi

Ülkemizin yeşil dokusunun geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, çevreye duyarlı bir birey olarak yetişmesini sağlamak ve toplumda çevre koruma konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında "Fidanlar, Fidanlarla Büyüyor" İş Birliği Protokolü imzalandı. Bu bağlamda ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla 81 İl ve ağaçlandırmaya uygun şartların sağlandığı ilçelerde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.(EFE)