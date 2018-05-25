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25 Mayıs 2018 12:46

Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Galatasaray Taraftar Derneği üyeleri düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaraylılar iftarda bir araya geldiler

25 Mayıs 2018 12:46


Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan Galatasaraylı taraftarlar, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.


İftar yemeği programını bundan sonra her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirmeyi planladıkları söyleyen Tavşanlı Galatasaraylılar Dernek Başkanı Reşat Zeytinoğlu, amaçlarının Galatasaraylı taraftarların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile iftar yemeğinde bir araya geldik. Amacımız Kütahya ve Tavşanlı’da yaşayan Galatasaray sevdalılarını bir araya getirip kaynaştırmak. Bundan sonra bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. İftar soframıza katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


İftar yemeğinin ardından taraftarlar, gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundular. (Tİ - EFE)




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