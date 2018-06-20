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20 Haziran 2018 13:39

GEDAK’tan Babalar Çocuklar Kampı

Gediz Arama Kurtarma Doğa Sporları ve Gençlik Spor Kulübünün ( GEDAK) Kütahya’dan PADOK ve UMKEDER dernekleriyle müşterek olarak gerçekleştirdiği geleneksel “Babalar, Çocuklar” kampına 50 kişi katıldı.

GEDAK’tan Babalar Çocuklar Kampı

20 Haziran 2018 13:39


Kamp sabah babalar ve çocukların birlikte çadır kurmasıyla başladı. Baba-çocuk takımlar halinde gülle atma, disk atma, çuval yarışı, futbol, voleybol maçları ve 70 metre halatta kayma etkinlikleri heyecanlı sahnelere neden oldu. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 4 kilometre gece yürüyüşü sonrası kamp ateşi başında masal ve şarkılar eşliğinde sohbet ile gün sonlandırıldı. Baba ve çocukların aynı çadırda sabahlamalarının ardından güne sabah erken saatlerde 6 kilometre doğa yürüyüşü ile başlayan çocuklar; kahvaltı sonrası babalarıyla takım halinde ayaklarında tahta bağlı halde yürüyüş yarışı yaparak, çeşitli oyunlar oynadılar. Çadırların birlikte toplanmasının ardından çevre temizliği yapıldı. Kamp etkinliği katılımcı her çocuğa çeşitli madalya ve hediyelerin verilmesi ile sona erdi.


GEDAK Başkan Yardımcısı Güngör Kanık “ Geleneksel hale getirdiğimiz babalar çocuklar kampının bu kez değerli ve tecrübeli misafirler ile gerçekleşmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinlikler sayesinde çocuklar babalarıyla baş başa ve ekip olma anlayışı içinde zaman geçiriyorlar. Ayrıca doğada yaşam bilinci, kampçılık gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyorlar” dedi. (EFE)




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