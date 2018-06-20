GEDAK’tan Babalar Çocuklar Kampı

Kamp sabah babalar ve çocukların birlikte çadır kurmasıyla başladı. Baba-çocuk takımlar halinde gülle atma, disk atma, çuval yarışı, futbol, voleybol maçları ve 70 metre halatta kayma etkinlikleri heyecanlı sahnelere neden oldu. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen 4 kilometre gece yürüyüşü sonrası kamp ateşi başında masal ve şarkılar eşliğinde sohbet ile gün sonlandırıldı. Baba ve çocukların aynı çadırda sabahlamalarının ardından güne sabah erken saatlerde 6 kilometre doğa yürüyüşü ile başlayan çocuklar; kahvaltı sonrası babalarıyla takım halinde ayaklarında tahta bağlı halde yürüyüş yarışı yaparak, çeşitli oyunlar oynadılar. Çadırların birlikte toplanmasının ardından çevre temizliği yapıldı. Kamp etkinliği katılımcı her çocuğa çeşitli madalya ve hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

GEDAK Başkan Yardımcısı Güngör Kanık “ Geleneksel hale getirdiğimiz babalar çocuklar kampının bu kez değerli ve tecrübeli misafirler ile gerçekleşmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Bu tür etkinlikler sayesinde çocuklar babalarıyla baş başa ve ekip olma anlayışı içinde zaman geçiriyorlar. Ayrıca doğada yaşam bilinci, kampçılık gibi alanlarda uygulamalı eğitim alıyorlar” dedi. (EFE)