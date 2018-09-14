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Gediz Belediyesinden beton parke ve bordür çalışması

Gediz Belediyesi tarafından Kumtaş ve Ergenekon mahallelerinde beton parke ve bordür yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.


İlçe merkezindeki tüm cadde ve sokakların kilit parke ile düzenlenerek daha modern hale getirileceğini belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Halkımıza yakışır şekilde hizmete sunmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam ettirilmektedir. Vatandaşlarımıza hizmetin en iyisini en güzelini götürmek başlıca vazifemiz. Mahallelerimizde kış aylarında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik sıkışıklığına ve kazalara neden oluyordu. Bu durum araç sürücülerine ve mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyordu. Belediyemizce Kumtaş Mahallesi 303, 304, 305 ve Ergenekon Mahallesi 431. Sokaklarda zemin iyileştirmesi yapılarak beton parke ve bordürler yenilenip halkımızın hizmetine sunulacaktır ” dedi.(EFE)

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